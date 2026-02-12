CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Motor Sporları El Turco hikayesi

El Turco hikayesi

Dünya Superbike şampiyonu ‘El Turco’ lakaplı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun hayatını konu alan belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
El Turco hikayesi

TRT Spor ve Red Bull iş birliğiyle hazırlanan El Turco: Toprak Razgatlıoğlu belgeselinin ön gösterimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Terminal Kadıköy'deki Paribu Art'ta düzenlenen galada, Toprak Razgatlıoğlu'nun pistteki zaferlerinden MotoGP hedefine uzanan kariyer yolculuğu ilk kez geniş bir davetli grubu ile paylaşıldı. Spor ve medya dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gecede, üç dünya şampiyonluğuna uzanan başarı hikayesi çarpıcı görüntüler ve özel röportajlarla aktarıldı.

'BENİM İÇİN ANLAMLI'

Toprak Razgatlıoğlu, belgeselin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem duygusal hem de herkesin gurur duyduğu bir belgesel oldu. Benim için çok anlamlı ve önemli" dedi.

