F1 SİNGAPUR GP 2 EKİM 2022 | Formula 1 Singapur Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

F1 SİNGAPUR GP | Dünyanın en çok takip edilen motor sporu Formula 1, yılın ikinci yarısına Belçika GP'si ile başladı. Son olarak İtalya GP'de elde ettiği galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Red Bull'un başarılı pilotu Max Verstappen ile Mercedes ve Ferrari'nin heyecanlı çekişmesini takip etmek isteyen sporseverler arama motorlarında Formula 1 Singapur Grand Prix saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | F1 Singapur GP 2 Ekim 2022 puan durumunu araştırıyor. İşte detaylar...

FORMULA 1 SİNGAPUR GRAND PRIX SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saat 15.00'te başlaması planlanan Formula 1 Singapur Grand Prix'i, kötü hava koşullarından dolayı saat 16.05'e ertelendi.

Yarışın başlamasından itibaren S Sport ve S Sport + ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak.

F1 SİNGAPUR GP 2 EKİM 2022 PUAN DURUMU

2022 Formula 1 sezonunun 17. yarışı olan Singapur Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu. Sergio Perez ikinci en hızlı zamanı kaydederken, Lewis Hamilton 3. sıradan start alacak. Son turunda deposunda yeteri kadar yakıt kalmadığı için diskalifiye olmamak adına pite gelen Max Verstappen ise yarın 8. cepten kalkacak. İşte F1 Singapur GP sıralama turları sonuçları:

1. Monaco Charles Leclerc

2. Mexico Sergio Perez

3. United Kingdom Lewis Hamilton

4. Spain Carlos Sainz Jr.

5. Spain Fernando Alonso

6. United Kingdom Lando Norris

7. France Pierre Gasly

8. Netherlands Max Verstappen

9. Denmark Kevin Magnussen

10. Japan Yuki Tsunoda

11. United Kingdom George Russell

12. Canada Lance Stroll

13. Germany Mick Schumacher

14. Germany Sebastian Vettel

15. China Guan Yu Zhou

16. Finland Valtteri Bottas

17. Australia Daniel Ricciardo

18. France Esteban Ocon

19. Thailand Alexander Albon

20. Canada Nicholas Latifi