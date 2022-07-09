Formula 1 Avusturya GP saat kaçta, hangi kanalda?

BU HAFTA FORMULA 1 VAR MI?

Dünyanın en çok takip edilen motor sporu Formula 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor Sezonun 11. yarışı Avusturya'da olacak. En son bildiğiniz üzere Silverstone GP büyük aksiyonlara sahne olan yarış düzenlenmişti. 8 ile 10 Temmuz aralarında Avusturya GP'si düzenlenecek.

Formula 1'de bugün Avusturya GP sürülecek. Pol pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan start alacak. Ferrari pilotu Monakolu Charles Leclerc 2. sıradan yarışacak başlayacak. Ferrari pilotu Sainz Avusturya GP'sine 3. sırada olacak.

AVUSTURYA GP SAAT KAÇTA YAPILACAK VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya genelinde milyonlarca yarış tutkununun merakla beklediği Formula 1 Avusturya GP, Türkiye'de S Sport2 kanalında ve S Sport Plus'ta olacak. Avusturya GP'si Sprint yarışı bugün 17.30'da gerçekleşecek.

2022 AVUSTURYA GP NE ZAMAN?

SPRİNT YARIŞI: 9 Temmuz Cumartesi, 17.30

GRAND PRİX: 10 Temmuz Pazar, 16.00