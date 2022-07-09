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Formula 1 Avusturya GP saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 tüm hızıyla devam ediyor. Formula 1 yeni sezon yarışları 20 Mart 2022 tarihinde Bahreyn GP ile başlayan Formula 1 yarışları 20 Kasım 2022'de Abu Dhabi GP ile son bulacak. Bugün gerçekleştirilecek Formula 1 Avusturya GP ile devam edecek. Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 15:35 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 15:35
Formula 1 Avusturya GP saat kaçta, hangi kanalda?

BU HAFTA FORMULA 1 VAR MI?

Dünyanın en çok takip edilen motor sporu Formula 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor Sezonun 11. yarışı Avusturya'da olacak. En son bildiğiniz üzere Silverstone GP büyük aksiyonlara sahne olan yarış düzenlenmişti. 8 ile 10 Temmuz aralarında Avusturya GP'si düzenlenecek.

Formula 1'de bugün Avusturya GP sürülecek. Pol pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan start alacak. Ferrari pilotu Monakolu Charles Leclerc 2. sıradan yarışacak başlayacak. Ferrari pilotu Sainz Avusturya GP'sine 3. sırada olacak.

AVUSTURYA GP SAAT KAÇTA YAPILACAK VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya genelinde milyonlarca yarış tutkununun merakla beklediği Formula 1 Avusturya GP, Türkiye'de S Sport2 kanalında ve S Sport Plus'ta olacak. Avusturya GP'si Sprint yarışı bugün 17.30'da gerçekleşecek.

2022 AVUSTURYA GP NE ZAMAN?

SPRİNT YARIŞI: 9 Temmuz Cumartesi, 17.30

GRAND PRİX: 10 Temmuz Pazar, 16.00

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