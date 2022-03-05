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SPOR HABERİ - Haas F1 Takımı Rus sürücüsü Mazepin ile yollarını ayırdı!

Spor haberi... Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilot Nikita Mazepin ve sponsoru olan Rus şirketi Uralkali'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 13:12
SPOR HABERİ - Haas F1 Takımı Rus sürücüsü Mazepin ile yollarını ayırdı!

aBD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu takımdan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Uralkali şirketinin isim ortaklığı, Nikita Mazepin'in de sürücülük anlaşmasının feshedilmesine karar verilmiştir." denildi.

2021 sezonunda Haas F1 Takımı'nda yarışan Mazepin'in yerini kimin alacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 23 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni 2. sırada tamamlamıştı.

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