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'nda () 7. kez şampiyon!

2020 'nın () Monza'da düzenlenen son ayağını birinci sırada bitiren takımının Fransız pilotu , 7. kez şampiyonluğa ulaştı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 16:11
Sebastien Ogier Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 7. kez şampiyon!

Şampiyonanın 16 etaptan oluşan, 241,14 kilometre uzunluğundaki 7. mücadelesi, 'nın Monza kentinde gerçekleştirildi.

'ni 2 saat 15 dakika 51 saniyede tamamlayan takımından Ogier, sezonun ikinci yarış galibiyetini aldı.

Son yarışa pilotlar klasmanında takım arkadaşı 'ın 14 puan gerisinde girmesine rağmen mutlu sona ulaşan Ogier, 'de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 7. şampiyonluğunu yaşadı.

Müsabakada Hyundai Shell Mobis ekibi adına yarışan geçen yılın şampiyonu , liderin 13.9 saniye arkasında ikinci, aynı takımdan Dani Sordo, Ogier'nin 15.3 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Evans ise 11. etapta yaptığı kaza nedeniyle vakit kaybederek büyük avantajla girdiği Monza Rallisi'nde liderin 20 dakika 12 saniye gerisinde kaldı ve şampiyonluğu kaçırdı.

WRC'de 2020 sezonu sonunda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. () - 122 puan

2. Elfyn Evans () - 114

3. Ott Tanak (Estonya) - 105

4. Thierry Neuville () - 87

5. Kalle Rovanpera (Finlandiya) - 80

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