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01 Mayıs 2020, Cuma
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MotoGP’de 3 etap daha iptal edildi

MotoGP’de 3 etap daha iptal edildi

2020 MotoGP 'nın 3 etabı daha iptal edildi. 19-21 'daki , 'daki ve 'da planlanan Finlandiya 'si yapılmayacak.

2020 MotoGP 'nın 3 etabı daha iptal edildi. 19-21 'daki , 'daki ve 'da planlanan Finlandiya 'si yapılmayacak. Daha önce 'daki 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, (2), ve 'daki yarışlar ise ertelenmişti.

  1. 1.5.2020
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