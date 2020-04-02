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02 Nisan 2020, Perşembe
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MotoGP'de 'si corona virüsü nedeniyle ertelendi

MotoGP'de Fransa Grand Prix'si corona virüsü nedeniyle ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 'nın kentinde düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 15-17 Mayıs'ta kentinde yapılması planlanan 'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.

Daha önce 'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin ve 'daki yarışlar ise ertelenmişti.

İtalya'da 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan sıradaki yarışın da ülkedeki salgın nedeniyle ertelenmesi bekleniyor.

  1. 02.04.2020
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