MotoGP'de Fransa Grand Prix'si corona virüsü nedeniyle ertelendi
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Fransa'nın Le Mans kentinde düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 15-17 Mayıs'ta Le Mans kentinde yapılması planlanan Fransa Grand Prix'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.
Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin ve İspanya'daki yarışlar ise ertelenmişti.
İtalya'da 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan sıradaki yarışın da ülkedeki salgın nedeniyle ertelenmesi bekleniyor.
- 02.04.2020
- Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi vefat etti
- Quaresma'dan Yusuf Erdoğan'a olay sözler! "Ne güzel ağlattım seni"
- Mesut Özil'den yeni doğum yapan eşine 80 milyon TL'lik hediye
- Kenan Sofuoğlu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na büyük destek
- Galatasaray'ın eski oyuncusuna corona virüsü şoku! Sözleşmesi feshedildi
- Aziz Yıldırım'ın gizli operasyonunu yazdı! Ali Koç gelince o profesör...
- Galatasaray'da büyük kriz! Babel, Diagne ve...
- Arda Turan yeni aldığı villa için bu rakamı ödedi!
- Corona virüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak o anları bir bir anlattı! İlk belirtileri...
- Prensip anlaşmasına varıldı! Galatasaray'dan 3 imza birden
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MotoGP'de Fransa Grand Prix'si corona virüsü nedeniyle ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.