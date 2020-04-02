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02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Motor Sporları McLaren sürücülerinin maaşlarında kesintiye gitti

sürücüleri ve 'ın maaşlarında kesintiye gitti

McLaren sürücüleri Norris ve Sainz'ın maaşlarında kesintiye gitti

1 takımı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sürücüleri Lando ve Carlos 'ın maaşlarında kesinti yapıldığını açıkladı.

takımından yapılan açıklamada, salgının sebep olduğu mali sorunlarla mücadele amacıyla 1 pilotları ve 'ın maaşlarının düşürüldüğü, bazı çalışanlara ücretsiz izin verildiği, işlerine devam eden çalışanların da ücretlerinde kesintiye gidildiği duyuruldu.

Açıklamada, bu kararın çalışanları kısa vadede koruma amacıyla alındığı belirtilirken ücretsiz izin verilenlerin sayısı ve maaş kesintilerinin oranı hakkında bilgi verilmedi.

Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda , Bahreyn, Vietnam, , , ve 'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.

  1. 02.04.2020
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