Formula 1 takımı McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapıldığını açıkladı.
McLaren takımından yapılan açıklamada, salgının sebep olduğu mali sorunlarla mücadele amacıyla Formula 1 pilotları Norris ve Sainz'ın maaşlarının düşürüldüğü, bazı çalışanlara ücretsiz izin verildiği, işlerine devam eden çalışanların da ücretlerinde kesintiye gidildiği duyuruldu.
Açıklamada, bu kararın çalışanları kısa vadede koruma amacıyla alındığı belirtilirken ücretsiz izin verilenlerin sayısı ve maaş kesintilerinin oranı hakkında bilgi verilmedi.
Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.
- 02.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
McLaren sürücüleri Norris ve Sainz'ın maaşlarında kesintiye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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