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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Sabırsızlanıyoruz

Sabırsızlanıyoruz

Montella: “Son haftaya girdik. Başlamak için sabırsızlanıyoruz. Buradaki hava şartlarına adapte olmamız gerekiyor. Bu konuda biraz şanslıyım çünkü Adana’daki sıcağı gördüm”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Sabırsızlanıyoruz

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takımımızı, turnuvanın başlamasına sayılı günler heyecan bastı... Artık geri sayıma geçen ayyıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella da bu heyecanı gizlemiyor. İtalyan çalıştırıcı, turnuvanın başlamasını iple çektiklerini söylerken, iyi bir başlangıç yaparak, Türk halkını mutlu etmek istediklerini de yineledi. 51 yaşındaki İtalyan teknik adam dün, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda mutluluğunu ve heyecanını şu sözlerle anlattı:

AVUSTRALYA'YI İZLEDİM

"Son haftaya girdik. Başlamak için sabırsızlanıyoruz. Buradaki hava şartlarına adapte olmamız gerekiyor. Bu konuda biraz şanslıyım çünkü Adana'daki sıcağı gördüğüm için daha kolay adapte olacağım." Montella, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk rakibimiz olan Avustralya'yı da analiz etmeye başladığını belirtti ve "Avustralya maçını seyretme fırsatım oldu. Hem şimdiki zamanı hem de yakın gelecekteki maçımızı direkt çalışma fırsatım oldu" dedi.

TÜRKİYE İTALYA'NIN ÖNÜNDE

İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Tomas Locatelli, A Milli Takımımızdan övgüyle bahsetti: "Şu an Türk futbolu adına baktığımızda, İtalya'nın bile önündesiniz diyebilirim; Dünya Kupası'ndasınız, muazzam bir teknik direktöre sahipsiniz, bu başarının keyfini çıkarın ve Dünya Kupası'nda da sizler için en iyisini diliyorum."

ÇEYREK FİNAL MÜMKÜN

En son katıldığımız 2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımızın başında bulunan ve ay-yıldızlı takımımızı dünya üçüncüsü yapan Şenol Güneş, millilerden ümitli. Güneş, "Sahada oynadığımız oyunla, davranışlarımızla da olumlu izler bırakacağımızı düşünüyorum. Dünya Kupası'nda çeyrek final mümkün" dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Adı Fenerbahçe'yle transfer konusunda anılan A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kafilenin Arizona'ya gelmesiyle hava şoku yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Kampımız iyi geçti. Hava sıcaklığına alışmamız lazım. Güzel bir heyecan. Tadını çıkarmaya çalışacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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