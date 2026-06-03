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Millilere coşkulu uğurlama

İstanbul Havalimanı’nda büyük bir coşku ve törenle Dünya Kupası’na uğurlanan Bizim Çocuklar, Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek. A Milli Takım buradan da Miami’ye geçecek

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
Millilere coşkulu uğurlama

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli Takımımız, dün turnuvanın ev sahiplerinden ABD'ye hareket etti. Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden Ay-Yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye gitti. Fort Lauderdale kentindeki havalimanına giden milli takım, sonrasında Miami'ye geçecek. Ay-Yıldızlılar turnuva öncesinde son hazırlık maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Miami'de Venezuela ile yapacak.

İLK MAÇ 14 HAZİRAN'DA

Ay-Yıldızlılar için İstanbul Havalimanı'nda bir uğurlama töreni düzenlendi. Yeni hizmete giren JETEXİGA Genel Havacılık Terminali önündeki törende Ay-Yıldızlı kafile çiçeklerle karşılanırken bando ekibi de hazır bulundu. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, kafileyi ABD'ye bizzat uğurladı. ABD'deki saat farkına alışmak için erkenden yola çıkan A Milli Takım, turnuvadaki ilk resmi maçını 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de Kanada Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile yapacak.

BAKAN BAK: YOLUN SONU FİNAL OLSUN

A Milli Takım'ı ABD'ye uğurlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kafileye 2026 Dünya Kupası'nda şans diledi. Burada kısa bir açıklamada bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, "İnşallah yolun sonu final olur" ifadelerini kullandı. A Milli Takım D Grubu'nda ev sahibi ABD, Avustralya ve Paraguay ile terfi mücadelesi verecek.

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