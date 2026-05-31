CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Sonu zafer olsun

Sonu zafer olsun

Dünya Kupası antrenmanlarını Riva’da sürdüren Millilerimiz ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya ile oynayacak. Finaller için iyi bir başlangıç hedefleyen Ay Yıldızlılar bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 06:50
Sonu zafer olsun

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'na yönelik hazırlıkları Kuzey Makedonya maçının provasıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Basına kapalı bölümde ise takım, taktik organizasyonlar ve maç planlaması üzerine yoğunlaştı.

RAKİP KUZEY MAKEDONYA

Dev turnuvanın grup aşaması öncesi ilk ciddi sınavına çıkacak olan Milliler, yarın Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Chobani Stadı'nda oynanacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. A Milli Takım, bu maçın ardından ikinci hazırlık karşılaşmasını da ABD'de oynayacak. Milliler, Venezuela ile 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de, Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Beşiktaş Futbol Akademisi 15 Temmuz Şehitler Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında milliler, taktik idmanı yaptı.

Fenerbahçe'den John Stones bombası!
Greenwood çıkarması! 50 milyon Euro...
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Denizli-Aydın otoyolunda feci kaza |Otobüs alev topuna döndü: 7 ölü, 30 yaralı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin eski yıldızı yuvaya geri dönüyor!
Galatasaray'da transfer üçgeni!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldırım'dan hoca adayı açıklaması! Kocaman ve 3 yabancı..." Yıldırım'dan hoca adayı açıklaması! Kocaman ve 3 yabancı..." 01:29
Aziz Yıldırım: 2 golcüyle prensipte anlaştık! Aziz Yıldırım: 2 golcüyle prensipte anlaştık! 01:29
Aziz Yıldırım'dan stoper transferi açıklaması! Aziz Yıldırım'dan stoper transferi açıklaması! 01:29
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG! Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG! 01:29
Ada devinden Osimhen çıkarması! Ada devinden Osimhen çıkarması! 01:29
Conte'nin F.Bahçe'den istediği rakam belli oldu! Conte'nin F.Bahçe'den istediği rakam belli oldu! 01:29
Daha Eski
G.Saray'da Icardi krizi! G.Saray'da Icardi krizi! 01:29
Derbiyi kazanan Beşiktaş yarı finalde! Derbiyi kazanan Beşiktaş yarı finalde! 01:29
Yıldırım'dan Alex itirafı: Ben gönderdim! Yıldırım'dan Alex itirafı: Ben gönderdim! 01:29
G.Saray'da ayrılık kararı! G.Saray'da ayrılık kararı! 01:29
F.Bahçe'nin yıldızına Lyon kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Lyon kancası! 01:29
Osimhen'den G.Saray'a transfer jesti! Osimhen'den G.Saray'a transfer jesti! 01:29