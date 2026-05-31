Sonu zafer olsun

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'na yönelik hazırlıkları Kuzey Makedonya maçının provasıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Basına kapalı bölümde ise takım, taktik organizasyonlar ve maç planlaması üzerine yoğunlaştı.

RAKİP KUZEY MAKEDONYA Dev turnuvanın grup aşaması öncesi ilk ciddi sınavına çıkacak olan Milliler, yarın Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Chobani Stadı'nda oynanacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. A Milli Takım, bu maçın ardından ikinci hazırlık karşılaşmasını da ABD'de oynayacak. Milliler, Venezuela ile 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de, Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Beşiktaş Futbol Akademisi 15 Temmuz Şehitler Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında milliler, taktik idmanı yaptı.