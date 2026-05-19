Kenan Yıldız: Ülkemi çok seviyorum

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisine konuştu. 21 yaşındaki ay yıldızlı futbolcu, "Ülkemi çok seviyorum ve elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Milli takıma gelirsek, en büyük hayalim Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç elde etmek" dedi.
19 Mayıs 2026 06:50
