CANLI İZLE | İsviçre-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kadın futbolunda heyecan dorukta! UEFA Kadınlar Euro 2025 Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımımız, deplasmanda grubun en güçlü rakiplerinden İsviçre ile karşılaşıyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamayı hedefliyor. Peki, İsviçre - Türkiye kadın milli maçı bugün saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte milli heyecana dair merak edilenler...

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE NEREDE?

A Milli Kadın Futbol Takımımızın İsviçre'ye konuk olacağı bu önemli karşılaşma bugün oynanacak. Letzigrund Stadyumu'nda oynanacak olan (Zürih, İsviçre) mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Milli maç heyecanı Tivibu Spor kanalında canlı yayınlanacak.