İmha timi hazır

A Milli Takımımız, bugün tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Kosova karşısında alınacak bir galibiyet 24 yıllık hasreti sonlandıracak ve Türkiye, 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Teknik direktörümüz Montella da bu kritik maç öncesinde sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İtalyan çalıştırıcı, play-off yarı finalinde oynadığımız Romanya maçının 11'inden sadece bir ismi değiştirecek. Bu karşılaşmada Mert Müldür'ü yedeğe çekecek olan Montella, formayı Zeki Çelik'e verecek.

TÜM TAKIM KONSANTRE

Diğer 10 isim ise Romanya karşısında olduğu gibi bugün de sahada olacak. Teknik direktör Montella, dün yapılan son antrenmanda oyuncularıyla yaptığı toplantıda önemli noktalara vurgu yaptı ve "Hep birlikte tarih yazalım" dedi. Tüm takım konsantre olmuş durumda. Öte yandan A Milli Takımımızla birçok ilki gerçekleştiren Montella'nın sözleşmesini de uzatmak için TFF yönetimi harekete geçti. İtalyan teknik adama 2030'a kadar sözleşme önerilecek. Kabul ederse 7 yıl Türkiye'nin başında olmuş olacak.

MONTELLA'YLA 31'İNCİ KARŞILAŞMA

Türkiye, İtalyan teknik adam Montella yönetiminde 31'inci sınavını Kosova karşısında verecek. İtalyan çalıştırıcı, yönetiminde 23'ü resmi, 7'si özel 30 maça çıkan milliler, 17 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 54 kez havalandıran ayyıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

Türkiye, Kosova'yı saf dışı bırakarak 24 yıllık Dünya Kupası'na katılamama hasretine son vermeyi ve tarihinde üçüncü kez bu turnuvada boy göstermeyi hedefliyor.

Türkiye bugüne kadar 92 farklı ülke takımlarıyla karşı karşıya geldi, 648 maç oynadı.

KOSOVA İLE DÖRDÜNCÜ MAÇ

A Milli Takımımız, bugün Kosova ile 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 2'si resmi, 1'i dostluk maçı olmak üzere rakibiyle toplamda 3 maçta karşı karşıya gelen Türkiye, söz konusu karşılaşmalarında tamamında sahadan galip ayrılmayı başardı. Türkiye; 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

649'UNCU KARŞILAŞMA

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde bugün Kosova'yla deplasmanda karşılaşacak A

Milli Futbol Takımı, tarihindeki 649'uncu müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

3 MAÇ DAHA VAR

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final karşılaşmaları bugün oynanacak. Kosova-Türkiye maçının yanı sıra; üç karşılaşma daha var. Bosna Hersek-İtalya, İsveç- Polonya, Çekya-Danimarka... Saat 21.45'teki bu karşılaşmaların ardından Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son 4 takım belli olacak.

PROGRAM BELLİ!

A Milli Takımımız, Kosova'yı elemesi halinde Dünya Kupası gruplarında Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak. Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'da MetLife Stadı'nda oynanacak olan final karşılaşmasının ardından sona erecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

KOSOVA: A. MURIC, DELLOVA, HAJRIZI, VOJVODA, GALLAPENI, HAJDARI, REXHBECAJ, MUSLIJA, HODZA, ASLLANI, MURIQI

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, ABDÜLKERİM, SAMET, FERDİ, İSMAİL, HAKAN, ARDA, KENAN, BARIŞ, KEREM