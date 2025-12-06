CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Lokum gibi kura

Lokum gibi kura

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirildi. Kuraya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Milli Takım’ın hocası Montella da katıldı

Lokum gibi kura

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımımız, play-off turunu geçerek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı törende, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı. İLK kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke bilet almayı başardı. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek. Bizim Çocuklar, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, Romanya'yı geçmesi halinde finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ayyıldızlılar, üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak. Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart 2026, final ise 31 Mart 2026'da oynanacak.

TRUMP'A BARIŞ ÖDÜLÜ

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü'nün sahibi oldu. Ödül, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından takdim edildi. Infantino, "Bu ödül milyarlarca futbolsever adına her yıl verilecek, barış ve birlikteliğin dünyanın her noktasında kök salmasına katkıda bulunan liderlere verilecek" dedi. FIFA Başkanı Infantino ayrıca "Bu sizin ödülünüz, bu da madalyanız istediğiniz her yere götürebileceksiniz" diyerek madalyayı Donald F GRUBU Trump'ın boynuna taktı.

