A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçı hazırlıkları başladı

A Milli Takım'ımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 21:57
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da kampa girdi ve ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, öncelikle fitness salonundaki antrenman hazırlığıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, ısınmanın ardından pas ve topma çalışmaları yaptı. Aerobik koşular ile antrenman son buldu. Dün kulüp takımlarıyla müsabaka oynayan futbolcuların çoğunlukta olduğu bir grup ise sahadaki idmana katılmayıp fitness salonunda yenileme çalışması yaptı.

Eren Elmalı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi, Arda Güler ve Salih Özcan seyahat programları, Oğuz Aydın ise izinli oluşu sebebiyle bugün yapılan antrenmana katılmadı. Ay-Yıldızlıların bugünkü çalışmasını TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

Milliler, yarın saat 16.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve İspanya maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

