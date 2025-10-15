2 yıl sonra Yunus

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bizim Çocuklar'ın 3. golünü atan Yunus Akgün, A Milli Takım'da 2 yıllık gol hasretine son verdi. 35. dakikada İsmail Yüksek'in çizgiden çevrilen vuruşunu tamamlayan 25 yaşındaki futbolcumuz, skoru 3-0'a getirdi. Son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'ya gol atan Akgün, 2 yıl sonra milli formayla fileleri havalandırmayı başardı. A Milli Takım'la 17 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 3 gol, 2 asist katkısı sağladı.