Türkiye 4-1 Gürcistan (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Turka Kocaeli Stadyumu'nda ağırladığı Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

Mücadeleye etkili başlayan Ay-Yıldızlılar, 14. dakikada Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçti. 22. dakikada Merih Demiral farkı ikiye çıkarırken 35. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle devre 3-0 sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren milliler, 52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Merih Demiral ile farkı dörde çıkardı. Gürcistan'ın tek golü ise 64. dakikada Giorgi Kochorashvili'den geldi.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takımımız puanını 9'a yükselterek grupta ikinci sırayı garantileme yolunda büyük bir avantaj elde etti. Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

Milliler, gruptaki beşinci maçında 15 Kasım'da Timsah Arena'da Bulgaristan ile karşılaşacak. Gürcistan ise aynı tarihte Boris Paiçadze Arena'da lider İspanya'yı konuk edecek.

E Grubu'nda son 2 maç öncesi puan durumu:

1. İspanya 12 puan

2. Türkiye 9 puan

3. Gürcistan 3 puan

4. Bulgaristan 0 puan

İLK YARIDAN DAKİKALAR

2. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı, topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Altıpasta Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

14. dakikada Türkiye Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan Yıldız, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

22. dakikada Türkiye, Merih Demiral'la farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

33. dakikada Arda Güler'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın sert şutunda kaleci Mamardashvili topu kornere çeldi.

35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün'un golüyle skoru 3-0'a getirdi. Kenan Yıldız'ın yerden pasında İsmail Yüksek ceza sahası içinde gelişine vurdu. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada Türkiye, Merih Demiral'ın kafa golüyle farkı 4'e çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında kale önünde iyi yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0.

64. dakikada Gürcistan, farkı 3'e indirdi. Davitashvili'nin topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kochorashvili, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.

81. dakikada çalımlarla ilerleyen Kvaratshkelia'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma, Türkiye'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MERİH DEMİRAL'DAN MEMLEKETİNDE İKİ GOL

Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.

A Milli Takımın, Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.

Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

Ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atan Kenan Yıldız, 25. maçında 5'inci, Yunus Akgün ise 17. maçında 3. kez gol kez fileleri havalandırdı.

GÜRCİSTAN'A KARŞI 8. MAÇTA 6. GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynadığı 8. maçta 6. galibiyetini elde etti. Milli takım, rakibine 1 kez kaybederken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Oynanan 8 maçta Türkiye 22 gol atarken, Gürcistan 9 kez fileleri havalandırdı.

MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK

Kocaeli'de tribünleri dolduran taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe 90 dakika boyunca büyük destek verdi.

Kocaeli Stadı'nda 27 bin 974 biletli seyirci karşılaşmayı izledi.