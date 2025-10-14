CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye–Gürcistan maçı öncesi Kocaeli'de büyüleyici koreografi şov

TürkiyeGürcistan maçı öncesi Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye ile Gürcistan arasından oynanan karşılaşma öncesinde Turka Kocaeli Stadyumu tribünlerinde muhteşem bir koreografi şovu yapıldı. İşte o koreografi...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 21:55
Türkiye–Gürcistan maçı öncesi Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, Turka Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk etti. Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde nefes kesen bir an yaşandı.

Turka Kocaeli Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, milli ruhu ve sporda birlik mesajını vurgulayan görkemli bir koreografiyle maça damga vurdu. Dev koreografide, Türk sporunun üç önemli kaptanı yer aldı: A Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman ve A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu.

Tribünlerdeki bu anlamlı görsel şov, salonlardan sahalara uzanan ortak milli gururun simgesi oldu.

İŞTE O KOREOGRAFİ

Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti!
