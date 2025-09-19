CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Golden Boy 2025 Ödülü'ne aday isimler açıklandı! 4 Türk futbolcu listede

Golden Boy 2025 Ödülü'ne aday isimler açıklandı! 4 Türk futbolcu listede

Avrupa'nın çeşitli liglerinde forma giyen genç futbolcular için en prestijli ödül olarak kabul edilen Golden Boy 2025 Ödülü'nün aday listesi açıklandı. Listede 4 oyuncumuz yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 16:19

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 16:19
Golden Boy 2025 Ödülü'ne aday isimler açıklandı! 4 Türk futbolcu listede

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, listenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Genç yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da sergilediği performansla Avrupa basınında sık sık manşetlere taşındı. Ödülün favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

Golden Boy 2025 Ödülü'ne aday isimler açıklandı! 4 Türk futbolcu listede

Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız da adaylar arasında yer aldı. Hem kulübünde hem de A Milli Takım'da gösterdiği yükseliş, genç yıldızı ödül için güçlü bir aday haline getirdi.

Golden Boy 2025 Ödülü'ne aday isimler açıklandı! 4 Türk futbolcu listede

Belçika ekibi Anderlecht'in genç savunmacısı Yasin Özcan, Türkiye'nin defans hattındaki en büyük gelecek vaat eden isimlerinden. Avrupa kulüplerinin radarında olan Özcan, istikrarlı performansıyla listede yer buldu.

Golden Boy 2025 Ödülü'ne aday isimler açıklandı! 4 Türk futbolcu listede

Galatasaray ağlarını da sarsan genç hücum oyuncumuz Can Uzun, Eintracht Frankfurt formasıyla Bundesliga'da parladı. Milli takım tercihini Türkiye'den yana yapan Uzun, adaylar arasında ülkenin gururlarından biri oldu.

Golden Boy 2025 Ödülü'ne aday isimler açıklandı! 4 Türk futbolcu listede

Golden Boy listesinde dört Türk oyuncunun bulunması, milli takımımızın yeni jenerasyonunun gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Golden Boy 2025 Ödülü'ne aday isimler açıklandı! 4 Türk futbolcu listede

Listede ayrıca Jobe Bellingham, Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi ve yine Barça'nın büyük yeteneği Lamine Yamal, PSG'den Desire Doue ve Warren Zaire-Emery, güçlü adaylar arasında. Manchester United futbolcuları Leny Yoro ve Kobbie Mainoo dikkat çekiyor. İki Brezilyalı Endrick ve Estevão, listede yer alan isimlerden bazıları.

