Ahmet Çakar'dan flaş Türkiye-İspanya yorumu: Arşiv unutmayacak!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

"Konya'da kara hem de kapkara bir gece yaşadık… Tamam İspanya dünyanın en iyi birkaç takımından biri. Söylenecek bir şey yok ama ne oyun ne de skor böyle olmamalıydı. Adamlar 15 net pozisyon yakaladı, yarısını da attılar.

Aslında biraz Uğurcan'ın şansı ve başarısı olmasa belki de çift haneli ağır rezil bir yenilgi alacaktık. Takım olarak savunamadık. Ne bireysel olarak savunduk ne de takım savunması olarak ayakta kalabildik. Çok rahat geldiler. Ceza alanında bile gençlerin ancak halı sahada başarabildikleri kısa paslar, hatta abartılı paslar yapıp gollerini buldular.