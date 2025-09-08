CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Ahmet Çakar'dan flaş Türkiye-İspanya yorumu: Arşiv unutmayacak!

Ahmet Çakar'dan flaş Türkiye-İspanya yorumu: Arşiv unutmayacak!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Konya'da konuk ettiği İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar Türkiye - İspanya karşılaşmasının yorumladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 08:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan flaş Türkiye-İspanya yorumu: Arşiv unutmayacak!

"Konya'da kara hem de kapkara bir gece yaşadık… Tamam İspanya dünyanın en iyi birkaç takımından biri. Söylenecek bir şey yok ama ne oyun ne de skor böyle olmamalıydı. Adamlar 15 net pozisyon yakaladı, yarısını da attılar.

Ahmet Çakar'dan flaş Türkiye-İspanya yorumu: Arşiv unutmayacak!

Aslında biraz Uğurcan'ın şansı ve başarısı olmasa belki de çift haneli ağır rezil bir yenilgi alacaktık. Takım olarak savunamadık. Ne bireysel olarak savunduk ne de takım savunması olarak ayakta kalabildik. Çok rahat geldiler. Ceza alanında bile gençlerin ancak halı sahada başarabildikleri kısa paslar, hatta abartılı paslar yapıp gollerini buldular.

Ahmet Çakar'dan flaş Türkiye-İspanya yorumu: Arşiv unutmayacak!

Aslında Montella'da da hata var. Biraz daha diri, daha dirençli, daha defansif bir kadroyla çıkmalıydık. Karşındaki takım sıradan bir takım değil. Evet acımız büyük.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan flaş Türkiye-İspanya yorumu: Arşiv unutmayacak!

Allah'tan Gürcistan'ı Gürcistan'da yenmişiz de grup ikinciliği için avantajı elimizde tutuyoruz. İkinci olursak da play-off'ları oynamak zorunda kalacağız.

Ahmet Çakar'dan flaş Türkiye-İspanya yorumu: Arşiv unutmayacak!

Sonuçta; dün geceyi unutalım diyeceğim ama arşiv unutmayacak. Dün geceden alınacak ders; takım olarak nasıl kompakt durulur, kontrataklarda nasıl az hata yapılır ve takım savunması nasıl sağlanır olmalıdır.

Ahmet Çakar'dan flaş Türkiye-İspanya yorumu: Arşiv unutmayacak!

Düşünebiliyor musunuz bu maç büyük bir turnuvada olsa rezil rüsva olmuştuk. Dün gece de böyle olduk.

REKLAM - Türk Telekom
Maç sonu flaş Montella sözleri! "Oyuncuları feda etti"
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! Efsane yarışma programında heyecan dorukta
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu flaş Montella sözleri! "Oyuncuları feda etti" Maç sonu flaş Montella sözleri! "Oyuncuları feda etti" 08:08
Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi 07:19
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:55
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:54
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı 01:18
Konya'da kabus gibi gece! Konya'da kabus gibi gece! 01:18
Daha Eski
İşte E Grubu'nda güncel puan durumu İşte E Grubu'nda güncel puan durumu 01:18
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 01:18
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! 01:18
Filenin Sultanları Dünya 2.'si Filenin Sultanları Dünya 2.'si 01:18
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! 01:18
Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! 01:18