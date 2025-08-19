CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Serkan Damla A Milli Takım'ın teknik heyetine katıldı

Serkan Damla A Milli Takım'ın teknik heyetine katıldı

Serkan Damla, A Milli Futbol Takımı'nda teknik heyete dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 20:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Serkan Damla A Milli Takım'ın teknik heyetine katıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mücadelesine 4 Eylül'de Gürcistan ve 7 Eylül'de İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik heyete Serkan Damla dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Pro Lisans diploması sahibi Damla, A Milli Takım'da yardımcı antrenör, oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak görev alacak.

Futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de 187 maça çıkan Damla, 2006-2007 sezonundan futbolculuk kariyerini noktaladı.

2009 yılında antrenörlüğe başlayan Serkan Damla, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'un başında olduğu 2021-2023 döneminde de yardımcılığını üstlenmişti.

Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması!
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
DİĞER
'Aynadaki Yabancı'nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis'te Terörsüz Türkiye'ye tam destek: Başkan Erdoğan'ın sözü yüreklere su serpti
Costa transferinde flaş gelişme!
G.Saray'a Cuesta piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Benfica maçına hazır! F.Bahçe Benfica maçına hazır! 19:00
Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! 18:39
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 18:33
Ali Şen taburcu edildi Ali Şen taburcu edildi 18:22
Costa transferinde flaş gelişme! Costa transferinde flaş gelişme! 18:16
Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! 16:45
Daha Eski
G.Saray'a Cuesta piyangosu! G.Saray'a Cuesta piyangosu! 16:42
Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini 16:02
Beşiktaş'ta Lausanne mesaisi başladı Beşiktaş'ta Lausanne mesaisi başladı 14:59
VakıfBank'tan Lorenne Teixeira transferi! VakıfBank'tan Lorenne Teixeira transferi! 14:53
Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman? Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman? 14:49
Mourinho'dan Kerem açıklaması! Mourinho'dan Kerem açıklaması! 14:38