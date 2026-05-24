Canlı altın fiyatları 24 Mayıs | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

Ziraat Türkiye Kupası
Canlı altın fiyatları 24 Mayıs Pazar gününde de hem iç piyasada hem de küresel ölçekte yakından takip ediliyor. Türkiye gündeminde enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz politikaları sıcaklığını korurken, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar "Bugün gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Haftayı hareketli kapatan serbest piyasada ve Kapalıçarşı altın fiyatları cephesinde anlık değişimler sürüyor. İşte yatırımcının güvenli limanı altındaki en güncel durum...

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 07:11
CANLI ALTIN FİYATLARI | Yaz aylarının yaklaşması ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın piyasasında hareketlilik hız kazandı. 24 Mayıs canlı altın fiyatları, hem yatırımcıların hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Serbest piyasada yaşanan dalgalı seyir sürerken, özellikle Kapalıçarşı altın fiyatları ile ekran fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor. Uzmanlar, piyasadaki anlık değişimlerin alış-satış makasını artırdığına dikkat çekiyor. Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın güne hangi seviyeden başladı? İşte 24 Mayıs güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum…

GRAM ALTIN ALIŞ: 6583.48 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6679.84 TL

24 MAYIS PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,73 (Alış) - 45,73 (Satış)

◼EURO: 52,98 (Alış) - 53,08 (Satış)

◼STERLİN: 61,18 (Alış) - 61,49 (Satış)

Canlı altın fiyatları | 24 Mayıs 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 511 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 511 dolardan işlem görüyor Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 milyon 637 bin 100 oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 50,40, bileşik getirisi yüzde 44,60 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,5213, satışta 45,7037 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,4958, satışta 45,6781 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1602, sterlin/dolar paritesi 1,3436 ve dolar/yen paritesi 159,121 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 101,6 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (24 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6583.48 TL 6679.84 TL
Çeyrek Altın 10785.00 TL 10887.00 TL
Yarım Altın 21570.00 TL 21768.00 TL
Tam Altın 43008.00 TL 43396.00 TL
Ata Altın 44132.0000 TL 44528.0000 TL
22 Ayar Bilezik 6019.0700 TL 6306.8600 TL
Gümüş 106.2380 TL 114.0140 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Mayıs Pazar günü saat 07.07 itibarıyla alınmıştır.

