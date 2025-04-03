A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralaması güncellendi!
A Milli Takım son olarak UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı sahasında 3-1, deplasmanda ise 3-0'lık skorla eleyerek A Ligi'ne yükselmişti. Bizim Çocuklar'ın bu maçların ardından FIFA dünya sıralaması güncellendi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 12:26 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 12:31
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Bu maçların ardından Bizim Çocuklar'ın FIFA dünya sıralaması güncellendi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre play-off'larda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Türkiye, 14,23 puan kazandı. Ay-yıldızlılar, 1551,47 puana ulaşarak İsveç'i geçti ve 27. basamağa çıktı.
FIFA dünya sıralamasında ilk 10 basamakta yer alan ülkeler şöyle:
1 - Arjantin: 1886.16 puan
2 - İspanya: 1854.64 puan
3 - Fransa: 1852.71 puan
4 - İngiltere: 1819.2 puan
5 - Brezilya: 1776.03 puan
6 - Hollanda: 1752.44 puan
7 - Portekiz: 1750.08 puan
8 - Belçika: 1735.75 puan
9 - İtalya: 1718.51 puan
10 - Almanya: 1716.68 puan
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