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Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık açıklaması! "Yarın MR çekilecek"

Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık açıklaması! "Yarın MR çekilecek"

A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Ay-Yıldızlılarda Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 23:26
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Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık açıklaması! "Yarın MR çekilecek"

A Milli Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Ay-Yıldızlılarda kaptan Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Çok maç trafiği olduğu için dinlenme sürecim az oluyor. Sakatlığımdan 2 hafta sonra döndüm. Yine aynı yerim ağrıdı, batmaya başladı. Risk almak istemedim, yarın bakacağız MR'da. Tam hazır değilim."

"Futbolda böyle şeyler oluyor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda iyi oynadık, onları çok sıkıştırdık ama olmadı. Yolumuza bakmamız gerekiyor."

"Kerem'i çok iyi anlayabiliyorum. Penaltılar kaçabilir, bizi onu motive etmeye çalıştık. Şimdi toplantıda da söyledim, arkasında dağ gibi ailesi var. Penaltılar her zaman yüzde 50-50'dir. Hiç sorun yok, önümüze bakacağız."

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