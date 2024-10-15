Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler
Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, attığı şık golle Portekiz basınında manşetleri süsledi. İşte detaylar...
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İzlanda'nın Oskarsson ve Guojohnsen ile bulduğu golle mağlubiyete engel olamadı.
Türkiye bu sonuçla puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Gruptaki 2. yenilgisini de Milli Takımımızdan alan İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı.
Milli Takım adına maça damga vuran isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu.
İzlanda ile oynanan ilk maçta hat-trick yaparak galibiyeti getiren yıldız futbolcu, uzatma dakikalarında attığı golle skoru tayin etti.
Benfica forması giyen milli oyuncunun attığı gol ve gösterdiği performans, Portekiz basınında da geniş yer buldu. İşte Kerem Aktürkoğlu için atılan manşetler...
SAPO: "Aktürkoğlu'ndan Türkiye'yi İzlanda karşısında galibiyete taşıyan muhteşem gol"
ZERO ZERO: "Türkiye, Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle 4. Grup'ta liderliğini sürdürdü"
DESPORTO AO MINUTO: "Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu"
O JOGO: "Aktürkoğlu'nun asisti ve golü Türkiye'ye zafer kazandırdı"
A BOLA: "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi"
RECORD: "Aktürkoğlu gösteri yapıyor"
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