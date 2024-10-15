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Haberler A Milli Futbol Takımı

Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, attığı şık golle Portekiz basınında manşetleri süsledi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 13:27
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Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda deplasmanına konuk oldu.

Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

Ay-yıldızlılar, ilk maçta 3-1 yendiği rakibini bu kez 4-2'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

Millilere galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu (p), Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

İzlanda'nın Oskarsson ve Guojohnsen ile bulduğu golle mağlubiyete engel olamadı.

Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

Türkiye bu sonuçla puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Gruptaki 2. yenilgisini de Milli Takımımızdan alan İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı.

Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

Milli Takım adına maça damga vuran isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu.

Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

İzlanda ile oynanan ilk maçta hat-trick yaparak galibiyeti getiren yıldız futbolcu, uzatma dakikalarında attığı golle skoru tayin etti.

Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

Benfica forması giyen milli oyuncunun attığı gol ve gösterdiği performans, Portekiz basınında da geniş yer buldu. İşte Kerem Aktürkoğlu için atılan manşetler...

Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

SAPO: "Aktürkoğlu'ndan Türkiye'yi İzlanda karşısında galibiyete taşıyan muhteşem gol"

Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

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