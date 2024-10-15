Portekiz'de gündem yine Kerem Aktürkoğlu! İşte atılan manşetler

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda deplasmanına konuk oldu.

Ay-yıldızlılar, ilk maçta 3-1 yendiği rakibini bu kez 4-2'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.