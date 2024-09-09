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Kerem Aktürkoğlu: Türkiye her zaman zirveye oynamalı

Türkiye'nin İzlanda'yı 3 - 1 mağlup ettiği maçın sonrasında, karşılaşmaya damga vuran milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 00:21
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Kerem Aktürkoğlu: Türkiye her zaman zirveye oynamalı

"TÜRKİYE HER ZAMAN ZİRVEYE OYNAMALI"

"Güzel istatistik olmuş. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Milli takıma yakışan bir atmosfer vardı, çok güzeldi. Onları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. B Ligi'nde yükselmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz hedeflere ulaşırız. İptal edilen gole ben de çok üzüldüm. Neyse ki sonunda 3 gol attım. Çok mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tek başıma yapmadım. Taraftarımıza armağan olsun. Önemli olan galibiyet, halkımızın mutlu olması. Biz de bu konuda çalışıyoruz. İnşallah istediklerimizi elde ederiz."

MAÇTA KENDİSİ İÇİN AÇILAN PANKARTLAR HAKKINDA

"Ben de onları çok seviyorum. Bu konuları konuşurken duygusallaşıyorum. Onlara söyleyecek bir şeyim yok, benimle birlikte gelecekler. Benim için yeni bir macera başlıyor. Geriye kalan 4 yılda birlikte benimle yürüyenlere teşekkür ederim. Onların desteği ve emeği ile buralara kadar geldim. Herkesin üzerimde emeği var. Herkese tek tek teşekkür ederim. Sadece benim başarım değil. İnşallah orada da hayal ettiklerimi başarırım. Güzel şeyler yaşatırım ülkeme ve beni sevenlere. Sevenlerim de benimle geleceği için çok ayrılık olarak bakmıyorum. "

"ARMAĞAN OLSUN"

"Bu özel bir günde böyle bir galibiyet almak, İzmir halkına ve Türkiye'ye armağan etmek bizim için önemliydi. Bunu da konuşmuştuk, armağan olsun."

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