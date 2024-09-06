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Galler 0-0 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bizim Çocuklar rakibiyle 0-0'lık skorla berabere kaldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 21:40 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 00:18
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Galler 0-0 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ilk maçında Galler ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar rakibiyle 0-0'lık skorla berabere kaldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

10. dakikada sağ taraftan Thomas'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Ramsey'in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

37. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Thomas'ın Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

38. dakikada Galler savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Barış Alper pasını Arda Güler'e aktardı. Arda'nın penaltı noktası gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak Galler savunmasından döndü.

51. dakikada Arda Güler'in ceza sahası içi sol çaprazından çevirdiği top Barış Alper'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

55. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Wilson'ın ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiden çevirdiği topa sağ çaprazdan Johnson'un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

62. dakikada kendi yarı alanının sol taç çizgisine yakın noktasında baskıya giden Barış Alper Yılmaz, Neco Williams'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

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87. dakikada sol taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kale önünden kafa vuruşunda kaleci Ward meşin yuvarlağı kurtardı.

90. dakikada milli yıldızımız Arda Güler sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Futbolcu yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

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A Milli Takım rakibiyle 0-0'lık golsüz sonuçla berabere kaldı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

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