İzlanda 2 - 0 Karadağ (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile Karadağ karşı karşıya geldi. İzlanda'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, TSİ 21:45'te çalan başlangıç düdüğü ile Laugardalsvöllur'da oynandı. Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi 4. Grup'ta gerçekleşen müsabakayı kazanan taraf 2 - 0'lık skorla İzlanda oldu.

İŞTE MAÇ ÖZETİ

O. Oskarsson'un golü ile dakika 39'da İzlanda Milli Takımı öne geçti ve soyunma odasına önde gitti: 1 - 0

İkinci yarıda J. Thorsteinsson, topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi. Ev sahibi İzlanda maçı 2 - 0 kazandı.