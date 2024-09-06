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İzlanda 2 - 0 Karadağ (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'nın Karadağ'ı ağırladığı maçta gülen taraf 2 - 0'lık skorla ev sahibi takım oldu. İşte maçın detayları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 23:59 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 00:10
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İzlanda 2 - 0 Karadağ (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile Karadağ karşı karşıya geldi. İzlanda'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, TSİ 21:45'te çalan başlangıç düdüğü ile Laugardalsvöllur'da oynandı. Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi 4. Grup'ta gerçekleşen müsabakayı kazanan taraf 2 - 0'lık skorla İzlanda oldu.

İŞTE MAÇ ÖZETİ

O. Oskarsson'un golü ile dakika 39'da İzlanda Milli Takımı öne geçti ve soyunma odasına önde gitti: 1 - 0

İkinci yarıda J. Thorsteinsson, topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi. Ev sahibi İzlanda maçı 2 - 0 kazandı.

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