Vincenzo Montella'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması!

A Milli Takım, Avusturya ile deplasmanda hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Bu gelişim sürecini ilerletmek için mükemmel bir akşam. Taraftarımız da bizimle. En iyi şekilde kendimizi göstereceğiz.

Arda Güler, çok büyük bir yetenekten bahsediyoruz. Geçmişte bunu kanıtladı. Oynamaya ihtiyacı var. İyi bir performans göstererek, kulübünde de daha fazla oynama fırsatı olsun isterim.

ABDÜLKERİM HAKKINDA:

Şu anda çok iyi durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Geleceğimizin de önde gelen isimlerinden biri. Bizimle birlikte çalışıyor. Oynayabilir de oynamayabilir de.