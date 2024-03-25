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A Milli Futbol Takımı Avusturya karşısında!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile deplasmanda özel maçta karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 11:55
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A Milli Futbol Takımı Avusturya karşısında!

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Avusturya ile özel maç oynayacak. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

17. RANDEVU

Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini Ay-Yıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti. Milliler, bu karşılaşmalarda 22 gol kaydederken, Avusturya da 18 gol attı. Avusturya, geçmişte Türkiye'ye 1978, 1990 ve 2002 Dünya Kupası Elemeleri ile 1984 ve 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakip oldu. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile mücadele edecek. Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in çalıştırdığı Avusturya ise EURO 2024 finallerinde Fransa, Hollanda ve play-off A yolundan gelecek üçüncü takımla beraber D Grubu'nda yer alacak.

Macaristan maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Rıdvan Yılmaz, Avusturya karşısında forma giyemeyecek.

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