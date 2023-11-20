A Milli Futbol Takımı Galler maçı hazırlıklarına başladı!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son haftasında yarın Galler'le deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Cardiff'te basına kapalı çalışan milliler, takımın konakladığı otelde gerçekleştirilen video-analiz toplantılarının ardından saha çalışmalarını CAVC Cardiff Uluslararası Spor Kampüsü'nde yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik antrenman gerçekleştirdi.

İdmanı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, başkan vekili Mustafa Eröğüt ve milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop da takip etti.

A Milli Takım, bu akşam maçın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.