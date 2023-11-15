Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 19:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, üst solunum enfeksiyonu geçiren kaptan Hakan Çalhanoğlu yer almadı.

İdman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella oyuncularını saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Almanya karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Çalışmayı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt de izledi.

A Milli Takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ay-yıldızlı ekip yarın saat 16.00'da kalkacak uçakla Berlin'e hareket edecek.

DİĞER
SON DAKİKA: Tutukluluğa itiraz etmişlerdi... Dilan Polat ile Engin Polat davasında kritik gelişme!
Başkan Erdoğan Gazze için ses yükseltti: İsrail terör devletidir | Netanyahu ecelin geliyor | Olay haçlı-hilal meselesidir
Aralık ayı Buruk'u kara kara düşündürüyor!
İrfan Can'a dev talip! İşte ödenecek rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"İnşallah lider olarak turnuvaya gideriz"
Kaan Ayhan: Almanya maçı özel olacak
Evde Doğrama nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...
15 Kasım Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (15 Kasım Çarşamba)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
U19 Milli Takımı'mız Litvanya'yı rahat geçti! U19 Milli Takımı'mız Litvanya'yı rahat geçti! 18:33
"İnşallah lider olarak turnuvaya gideriz" "İnşallah lider olarak turnuvaya gideriz" 18:31
EURO 2024'ün resmi topu tanıtıldı EURO 2024'ün resmi topu tanıtıldı 18:03
Goretzka'dan Türk taraftarlara övgü dolu sözler! Goretzka'dan Türk taraftarlara övgü dolu sözler! 17:47
Yiğidolar Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü! Yiğidolar Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü! 17:39
Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! 16:53
Daha Eski
Genç yıldıza 30 milyon sterlin! Genç yıldıza 30 milyon sterlin! 16:46
Maçın sonunda aldığı hediye gündem oldu! Maçın sonunda aldığı hediye gündem oldu! 16:44
Can Bartu Çığır kimdir? Can Bartu Çığır kimdir? 16:34
Trabzonspor'dan amatör futbol takımlarına malzeme desteği Trabzonspor'dan amatör futbol takımlarına malzeme desteği 16:32
Yiğit Evin kimdir? Yiğit Evin kimdir? 16:21
Union Berlin'de Urs Fischer dönemi sona erdi! Union Berlin'de Urs Fischer dönemi sona erdi! 16:12