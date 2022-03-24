Portekiz - Türkiye 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım'ımız deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı.

Kritik müsabakadan 3-1 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası hayallerine veda etti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Otavio, Diogo Jota ve Nunez kaydetti. Türkiye'nin tek golü Burak Yılmaz'dan geldi.

PENALTI KAÇIRDIK!

A Milli Takım'ımız, Portekiz karşısında ayağına kadar gelen fırsatı geri çevirdi. VAR kararıyla penaltı kazanan ay-yıldızlılarda 85. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.