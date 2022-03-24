Haberler A Milli Futbol Takımı Portekiz - Türkiye 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Portekiz - Türkiye 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile kozlarını paylaştı. Dragao Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hayallerine veda etti. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Otavio, Diogo Jota ve Nunez kaydetti. Türkiye'nin tek golü Burak Yılmaz'dan geldi. Öte yandan Burak Yılmaz, 85. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 00:40 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 00:43
Portekiz - Türkiye 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım'ımız deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı.

Kritik müsabakadan 3-1 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası hayallerine veda etti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Otavio, Diogo Jota ve Nunez kaydetti. Türkiye'nin tek golü Burak Yılmaz'dan geldi.

PENALTI KAÇIRDIK!
A Milli Takım'ımız, Portekiz karşısında ayağına kadar gelen fırsatı geri çevirdi. VAR kararıyla penaltı kazanan ay-yıldızlılarda 85. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.

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