Kolay lokma değiliz

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, 24 Mart'ta Portekiz ile oynayacağımız Avrupa Elemeleri Play-Off C Yolu Yarı Final maçı ve gündeme dair konuştu. Alman çalıştırıcı, "Önemli oyunculardan oluşan bir Portekiz'le oynayacağız belki ama belki genç Türk takımı inanılmaz bir sonuca imza atar. Rakiplerimize kolay zamanlar yaşatmayacağız" dedi. Daha önceki maçlar için "Konsantre olamıyorduk, mental anlamda güçlü değildik, maçlarda geri dönüş yapamıyorduk... Bu noktada ben de biraz odaklandım. Burada doğru bir karışım ve denge bulunmalı. Takım ruhu, taktik beceriler, fizik kondisyon gibi farklı konularda dengeyi bulmak lazım" diyen Kuntz, sürpriz bir takım kurabileceğini de şöyle açıkladı: Mart ayında yeni oyuncular olabilir. Geçmişte kalan bazı performanslar var, güncel performanslar var, bakacağız...

'HER MAÇI İZLİYORUM'

Oyuncuların maçlarını sürekle izlediğini de belirten Kuntz "Şu süreç içerisinde herhalde canlı izlemediğim takım yok gibi bir şey. Belki 16 canlı maç izledim statta. En az o kadar da televizyonda izledim. Yavaş yavaş bu gözlemleme etabını aşıyoruz" diye konuştu.

'EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'

Ben belki milli takım teknik direktörü olabilecek en iyi isim olmayacağım ama her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Oyuncuların ne kadar baskı altında olduklarının farkındayım. Hamit de baskıyı hissediyor. Beraberce yabancı teknik direktörle çalışma kararı verdiler."