Yıldızlar topluluğu

Avrupa Şampiyonası elemelerinde Sırbistan'dan yediği son dakika golüyle play-off'a kalan Portekiz, kadrosunda birçok yıldızı barındırıyor. Cristiano Ronaldo'nun başı çektiği yıldızlar arasında Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Joao Cancelo, Diogo Jota gibi büyük takımlarda oynayan isimler bulunuyor. Portekiz'in elemelerde en skorer oyuncusu 6 golle Ronaldo oldu. Diogo Jota 4 golle onu takip ederken; Joao Palhinha 2 gollük katkı verdi.
Avrupa Şampiyonası elemelerinde Sırbistan'dan yediği son dakika golüyle play-off'a kalan Portekiz, kadrosunda birçok yıldızı barındırıyor. Cristiano Ronaldo'nun başı çektiği yıldızlar arasında Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Joao Cancelo, Diogo Jota gibi büyük takımlarda oynayan isimler bulunuyor. Portekiz'in elemelerde en skorer oyuncusu 6 golle Ronaldo oldu. Diogo Jota 4 golle onu takip ederken; Joao Palhinha 2 gollük katkı verdi.