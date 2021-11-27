Katar yolunda zorlu eşleşme!

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak son 3 takımın belli olacağı play-off turu yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Zürih kentinde çekilen kurada, Türkiye'nin rakibi Portekiz oldu. Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden yapılacak playoff yarı finalini deplasmanda oynayacak. Mücadele, 24 Mart Perşembe günü Portekiz'de yapılacak. Kazanırsak İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle final karşılaşmasına çıkacağız.

29 Mart Salı günü oynanacak final karşılaşmasının ise çekilen kura sonrasında Türkiye'de oynanacağı açıklandı. 2016 Avrupa Şampiyonu olan Portekiz'le daha önce 8 karşılaşmaya çıktık. Bu mücadelelerden 6'sını Portekiz kazanırken; Türkiye 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Son olarak 2012'de özel maçta karşılaştığımız rakibimizi 3-1 mağlup etmiştik. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda da rakibimiz olan Portekiz'e grupta 2-0 yenilmiş fakat daha sonra yarı finale kadar çıkmıştık.