Haberler A Milli Futbol Takımı Katar yolunda zorlu eşleşme!

Katar yolunda zorlu eşleşme!

A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Portekiz oldu. Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz'e rakip olan ay-yıldızlılar, kazanırsa İtalya-K. Makedonya eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Katar yolunda zorlu eşleşme!

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak son 3 takımın belli olacağı play-off turu yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Zürih kentinde çekilen kurada, Türkiye'nin rakibi Portekiz oldu. Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden yapılacak playoff yarı finalini deplasmanda oynayacak. Mücadele, 24 Mart Perşembe günü Portekiz'de yapılacak. Kazanırsak İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle final karşılaşmasına çıkacağız.

29 Mart Salı günü oynanacak final karşılaşmasının ise çekilen kura sonrasında Türkiye'de oynanacağı açıklandı. 2016 Avrupa Şampiyonu olan Portekiz'le daha önce 8 karşılaşmaya çıktık. Bu mücadelelerden 6'sını Portekiz kazanırken; Türkiye 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Son olarak 2012'de özel maçta karşılaştığımız rakibimizi 3-1 mağlup etmiştik. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda da rakibimiz olan Portekiz'e grupta 2-0 yenilmiş fakat daha sonra yarı finale kadar çıkmıştık.

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