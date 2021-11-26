Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye'nin rakibi belli oluyor! Haydi hayırlısı

Türkiye'nin rakibi belli oluyor! Haydi hayırlısı

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç veya Galler'le eşleşecek. Tek maç üzerinden oynanacak play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin play-off'taki rakibi bugün 19.00'da belli oluyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
Türkiye'nin rakibi belli oluyor! Haydi hayırlısı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde 19.00'da gerçekleşecek kura çekimi TRT Spor'dan yayınlanacak. Eleme grubunu ikinci sırada bitiren Stefan Kuntz yönetimindeki ay-yıldızlılar, kuraya seri başı olarak katılamayacak. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek.

Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek. 12 takımın üçerli olarak 4 gruba ayrılacağı play-off mücadeleleri tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Ev sahibinin bu kez kurayla belli olacağı finalde, 6 takımdan 3'ü Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak. Yarı finaller, 24 Mart, finaller 29 Mart'ta oynanacak.

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