Letonya Türkiye maçı CANLI SKOR (Letonya Türkiye canlı izle)

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'mız 8. maçında deplasmanda Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Millilerimiz, bu maçtan mutlak 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

LETONYA: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Letonya- Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda saat TSİ 21.45'te başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakayı İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalıyor.