12. adam iş başında

Taraftarlar, Ülker Stadı'nda oynanan Norveç karşılaşmasında Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. Satışa çıktığı ilk gün biten biletleri alan taraftarlar, ay-yıldızlı futbolcularımıza tam destek verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında stat kapasitesinin yarısı kadar seyirci alımı yapılan mücadelede 24 bin taraftar tribünlerde yer aldı. Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren millilere destek veren futbolseverler, Norveç ataklarında da ıslıklarla motivasyon düşürmeye çalıştılar. Taraftarlar maç öncesinde futbolcuları tribünlere çağırıp alkışlarla desteklediler. 8 Ekim Dünya Disleksi Günü sebebiyle kale arkası tribününe "Disleksinin farkında ol" pankartı asıldı.