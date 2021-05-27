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Türkiye-Azerbaycan maçı CANLI | İlk 11'ler belli oldu

Son dakika spor haberi: Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçen ay-yıldızlılar, bugün ilk provasına çıkıyor. , saat 20.00’de Alanya Stadı’nda Azerbaycan’ı ağırlıyor. Zorlu karşılaşma öncesi mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. İşte Türkiye-Azerbaycan maçına dair bilgiler ve ilk 11'ler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:46 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:49
Türkiye-Azerbaycan maçı CANLI | İlk 11'ler belli oldu

, EURO 2020 öncesi ilk ciddi sınavını bugün verecek. 'da geçtiğimiz haftadan bu yana çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekibimiz, Azerbaycan ile hazırlık sınavında karşı karşıya gelecek. Alanya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Teknik direktör , hem bugünkü karşılaşmada hem de 3 Haziran'da turnuva öncesi Moldova ile oynanacak son hazırlık maçında birçok oyuncusundan yararlanacak. Öğrencilerinin son durumuna görecek olan Güneş, İtalya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı öncesi yapılacak idmanlarda da performanslara göre ideal kadroyu oluşturacak.

Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu.

İŞTE TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇININ İLK 11'LERİ

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AZERBAYCAN: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev

8. RANDEVU

Türkiye, tarihinde 8. kez Azerbaycan ile karşılaşacak. A Milli Takım, daha önce oynanan 7 maçın 5'ini kazanırken, 1 yenilgi aldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 4'ü resmi, 3'ü özel bu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 2 gol gördü.

'Bu takım herkesi yenebilecek güçte'

GÜNEŞ'İN 74. MAÇI

Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 74. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 20'si özel 73 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol atarken, kalesinde 73 gole engel olamadı.

2021'İN 4. SINAVI

Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Azerbaycan ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 4. maçını oynayacak. 'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı.

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