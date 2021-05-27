Türkiye-Azerbaycan maçı CANLI | İlk 11'ler belli oldu

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi ilk ciddi sınavını bugün verecek. Antalya'da geçtiğimiz haftadan bu yana çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekibimiz, Azerbaycan ile hazırlık sınavında karşı karşıya gelecek. Alanya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, hem bugünkü karşılaşmada hem de 3 Haziran'da turnuva öncesi Moldova ile oynanacak son hazırlık maçında birçok oyuncusundan yararlanacak. Öğrencilerinin son durumuna görecek olan Güneş, İtalya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı öncesi yapılacak idmanlarda da performanslara göre ideal kadroyu oluşturacak.

Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu.

İŞTE TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇININ İLK 11'LERİ

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu

AZERBAYCAN: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev

8. RANDEVU



Türkiye, tarihinde 8. kez Azerbaycan ile karşılaşacak. A Milli Takım, daha önce oynanan 7 maçın 5'ini kazanırken, 1 yenilgi aldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 4'ü resmi, 3'ü özel bu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 2 gol gördü.

GÜNEŞ'İN 74. MAÇI

Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 74. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 20'si özel 73 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol atarken, kalesinde 73 gole engel olamadı.

2021'İN 4. SINAVI

Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Azerbaycan ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 4. maçını oynayacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı.