Haberler A Milli Futbol Takımı Karadağ çok rahat

çok rahat

, ’ı 4-1 mağlup etti. ise ’yı 2-0 yenip grupta ilk galibiyetini aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:38 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Karadağ çok rahat
'ın yer aldığı G Grubu'nda dün 2 maç daha oynandı. Günün diğer karşılaşmasında , 'ı 4-1' mağlup etti. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan golleri , , ve Stevan Jovetic kaydetti. Karadağ böylece gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Grubun diğer mücadelesinde ise , 'yı ağırladı. Portakallar, rakibini ve 'ın golleriyle 2-0 yendi. Hollanda bu sonuçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini aldı. Letonya ise 2. maçını da kaybetti. Bu arada gecenin en gollü maçı ise 'nda oynandı. 6 golün atıldığı maçta , 'yı 4-2 ile geçti.
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