Karadağ çok rahat

Milli Takımımız'ın yer aldığı G Grubu'nda dün 2 maç daha oynandı. Günün diğer karşılaşmasında Karadağ, Cebelitarık'ı 4-1' mağlup etti. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan golleri Beqiraj, Marko Simic, Zarko Tomasevic ve Stevan Jovetic kaydetti. Karadağ böylece gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Grubun diğer mücadelesinde ise Hollanda, Letonya'yı ağırladı. Portakallar, rakibini Steven Berghuis ve Luuk de Jong'ın golleriyle 2-0 yendi. Hollanda bu sonuçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini aldı. Letonya ise 2. maçını da kaybetti. Bu arada gecenin en gollü maçı ise E Grubu'nda oynandı. 6 golün atıldığı maçta Belarus, Estonya'yı 4-2 ile geçti.