Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerindeki Norveç maçı İspanya'da oynanacak

Son dakika spor haberleri: 'ın maçı 'da oynanacak

Son dakika haberi: , 'ndaki - maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'da oynanacağını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 19:36 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 19:46
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerindeki Norveç maçı İspanya'da oynanacak

, 'ndaki - maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'da oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Cumartesi günü Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşmanın, yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmasına karar verildi.

İspanya Futbol Federasyonundan konuyla ilgili izin alındığı, seyircisiz oynanacak mücadelenin stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra Hollanda, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.

SON DAKİKA