Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması: Kadroda değişiklikler olacak

A Milli Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'a konuştu.



Güneş'in açıklamalarından önemli kesitler şu şekilde oldu;



"Avrupa Şampiyonası'na gitmek hepimizin hayaliydi, bunu başardık. Arkasından Uluslar Ligi'nde dalgalanma yaşadık. Son maçta birinci olacakken, sonuncu olduk. Mart ayında Dünya Kupası elemelerine başlıyoruz.

HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI

Mart ayında güçlü rakiplerimiz ile mücadele edeceğiz. Önemli mücadelelerimiz var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek bizim bir görevimiz. Şu an hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Avrupa Şampiyonası şu an için gündem değil. Sportif başarı ve ülke tanıtımı için Dünya Kupası bizim çok önem arz ediyor.

Hollanda maçını 24 Mart'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na katıldık, sıra Dünya Kupası'nda. Bu organizasyonlar ülkenin imajı açısından çok önemli. 20 yıl geçmiş olacak 2002'den beri.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Bizim herkese kapımız açık. Kadroda değişiklikler olacak. İhtiyacımız olan oyuncuları alıyoruz. Kaleci olarak Mert var, Uğurcan, Altay, Berke var. Oyuncularımız var. Tercih yaparken kulüplere değil mevkilere bakıyoruz. Nereye ihtiyaç varsa oraya oyuncu seçmeye çalışıyoruz.

Oynayan bir oyuncuyu, hizmeti olan oyuncuyu hemen git demek değil. İhtiyaç olduğunda bütün oyuncular alınıyor. Kaan - Merih ile başladık, Merih - Çağlar oldu, Ozan bir ara geldi, sonra ne olacak bilmiyoruz.

'ÖĞRENMENİN ESAS ALINDIĞI BİR YERDE BAŞARILI OLURSUNUZ'

Ozan Kabak, Schalke'ye transfer oldu, kaybeden bir takım oyuncusu oldu, moral olarak da etkileniyor. Liverpool'a transfer oldu,orada da başarıyı ve başarısızlığı görecek, bu yıkılmasını gerektiren bir şey değil. Öğrenmenin esas alındığı bir yerde başarılı olursunuz.

Yurt dışına çıkan oyuncuları takdir ediyorum, tebrik ediyorum, gurur duyuyorum. Cenk'in Şampiyonlar Ligi ve Milli Takım'da oynadığı oyun onu öne çıkardı. Merih'i alırken, Ozan'ı alırken adam 10 veriyorsam 30-40 alacağım diyor, onu hesaplıyor.

ŞOTA, HAGI, ALEX...

Şota mesela Trabzon'da, Beşiktaş'ta mesela Gomez, Hagi, Alex... Bunlar iyi profesyonel, yetenekleri ile örnek oluyorlar ve gençlere katkı yapıyorlar. Bu tip yabancılara kapı hep açık olmalı. Hem futbola, hem vizyona katkı yapıyorlar.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kafa kafaya geldiler, demek ki kötü niyet yok burada. Ligde bir tane şampiyon çıkacak, diğerleri şampiyon olamayacak. Kaybettiğinizde mazeret ararsanız sorunu çözmezsiniz"