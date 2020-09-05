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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Türkiye A kafilesi Belgrad'da

Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesi Belgrad'da

Uluslar Ligi ikinci maçında ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, başkent Belgrad'a geldi. Millilerimizi karşıladı.

Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında yarın ile karşılaşacak A , müsabakanın oynanacağı başkent Belgrad'a geldi.

A kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'na ulaştı. Ay-Yıldızlıları havalimanında karşıladı.

A Milliler, apronda yapılan pasaport kontrollerinin ardından otobüsle doğrudan kamp yapacağı otele geçti.

A Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcunun bugün maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda düzenleyeceği basın toplantısı TSİ 20.30'da başlayacak. A Millî Takım, son çalışmasını da toplantının ardından TSİ 21.00'de gerçekleştirecek.

  1. 05.09.2020
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