Şenol Güneş basın toplantısı düzenliyor | CANLI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Tecrübeli teknik adamın basın toplantısındaki sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Gururluyum. Benden önceki bütün teknik direktörlere ve ekiplere teşekkür ederim. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler. İleride iyi kötü her şeyi tecrübe edecekler.

"Eski, yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak, kaptan olarak olağanüstü bir örnek olarak davrandılar. Öyle devam etmelerini umuyorum. Sorun çözücü oldular."

"Göreve geldiğimizde A Milli Takım'ın maçının hangi gün olduğunu bilmiyorduk, ilgisizdik, duyarsızdık ancak şu anda bambaşka bir noktaya geldik ve burada herkesin çok büyük katkısı var."

"Anadolu seyircisi bizi bağrına bastı. Oradan ayrılışımız tekrar buluşmak içindi. Döneceğiz. İstanbul da bizi bağrına bastı. Fransa'da yaşadıklarımız çok önemliydi. Aldığımız sonucun yanında taraftarımızın eleştiri aldığı dönemlerde Avrupa'ya örnek oldu."

"Sevgiyi saygıyı esas tuttuk, iş bilen insanlarla çalıştık. Liyakata, iyi niyete, samimiyete ve çok çalışmaya önem verdik. Her konuda duyarlı olduk. Bazen iyi sonuçlar bazen de kötü sonuçlar bizi yanıltıyor. Moralimizi ve cesaretimizi kaybetmeyeceğiz. Çocuklarımızın eğitimine destek olmaya devam edeceğiz."

GÜNEŞ'TEN EURO 2020 YORUMU

"Rakiplerimizle ilgili daha geniş bilgi vereceğiz. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Almanya, Fransa ve Portekiz'in olduğu grupta olsak orası için de aynı şeyi hissederdim. Bu çocuklar her şey için mücadele edebilecek güçte. Açılış maçında oynamamız da ayrı bir motive aracı. Önce Bakü'ye, sonra da Roma'ya gidip kamp yerlerinin seçimlerini yapmaya çalışacağız. Uzak yerler oldu ama önce Roma'ya gideceğiz. Maç sonu da Bakü'ye gitme durumumuz var. Mart ayında maçlarımız olacak. 4 maç planlıyoruz. Kampa da liglerin bitimiyle başlayacağız. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümüzü söyledim. Önce 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacağımızı düşünüyoruz."