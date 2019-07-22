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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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A Milli Futbol Takımı 'a dönüyor

A Milli Futbol Takımı İstanbul'a dönüyor

2020 H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile oynayacağımız karşılaşmaların yerleri belli oldu.

A 2020 H Grubu'nda kendi sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu.

ile Andorra arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.

Milli Takımımızın Arnavutluk ile 11 Ekim 2019 Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.

Ay-yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu maç ise saat 20.00'de başlayacak.

4,5 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Son olarak 16 Kasım 2014 günü Stadı'nda Kazakistan'ı konuk eden A Milli Takımımız böylece, yaklaşık 4,5 yıl sonra tekrar 'a dönmüş oldu.

Türkiye - Andorra
Stat: Vodafone Park

Türkiye - Arnavutluk
Stat: Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu

Türkiye - İzlanda
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadı

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  1. 22.07.2019
  2. Güncelleme: 22.07.2019 18:40
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