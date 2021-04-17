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'de maçı öncesi corona virüsü şoku!

yaptığı resmi açıklamada maçı öncesi bir futbolcunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 19:16
Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi corona virüsü şoku!

İstanbul Futbol Kulübünde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, " oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun semptomsuz olduğu vurgulanırken, ve protokolleri dahilinde futbolcunun izolasyon ve tedavi planlamalarına başlandığı kaydedildi.

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