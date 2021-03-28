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- : 0-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 'e verilen milli takım arası nedeniyle 'da hazırlıklarını sürdüren ile bugün hazırlık maçında karşılaştı. 35'er dakika üzerinden oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 34'üncü dakikada 'un attığı golle 1-0'lık skorla kazandı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 18:05
Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: 0-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

'da oynanan hazırlık maçında , 'i 1-0 yendi.

'e verilen milli maç arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştı.

ilçesi 'ndeki futbol sahasında oynanan müsabakada, Çaykur Rizespor'un golünü 34. dakikada kaydetti.

Maçın ardından Medipol Başakşehir'in 5 günlük kampı sona erdi. Çaykur Rizespor'un ise kampı 30 Mart Salı günü sona erecek.

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