No to racism ne demek? No to racism Türkçe ne anlama geliyor? İşte UEFA'nın kampanyası 'no to racism' ve PSG-Başakşehir maçında yaşananlar...

Devler Ligi'nde geceye damga vuran PSG-Başakşehir maçı, 4. hakemin ırkçı söylemleri nedeniyle yarıda kalmıştı. UEFA tarafından bugüne ertelenen mücadele, dünya basınının da gündeminde... Yaşanan olay sonrası birçok ünlü sporcu, antrenör ve kulüp ırkçılığa karşı tepki paylaşımı yaparak Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya destek oldu.

Sosyal medya hesaplarından, hakemin ırkçı söylemlerini kınayanlar "No to racism" etiketi kullandı. No to racism, UEFA'nın 2008 yılında başlattığı ve ırkçılığa karşı sıfır tolerans sloganıyla yola çıkan bir kampanyanın adı. Türkçe'de "Irkçılığa hayır" anlamına gelen söz öbeği, 2008'den bu yana özellikle futbolda olmak üzere sporda sık sık dile getiriliyor.

Dün yaşananlar sonrası sporcular, antrenörler ve kulüpler de bu sloganı kullanarak ırkçılık karşıtı bir duruş sergilediler.