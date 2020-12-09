Haberler Medipol Başakşehir No to racism ne demek? No to racism Türkçe ne anlama geliyor? İşte UEFA'nın kampanyası 'no to racism' ve PSG-Başakşehir maçında yaşananlar...

ne demek? No to racism ne anlama geliyor? İşte 'nın kampanyası 'no to racism' ve - maçında yaşananlar...

Şampiyonlar Ligi'nde, Medipol 'in Fransız ekibi Saint-Germain'e () konuk olduğu maç 4. hakemin ırkçı sözleri nedeniyle ertelendi. İki takım oyuncuları ve teknik ekibi, 4. hakemin Başakşehir yardımcı antrenörü 'ya sarf ettiği ırkçı ifadeleri protesto edip sahadan çekilirken, dünyanın her yerinden sporcu, antrenör ve kulüpler bazında da tepkiler çığ gibi büyüdü. hesaplarından tepkilerini dile getirenler, "" etiketi kullandılar. UEFA'nın ırkçılığa karşı başlattığı bir kampanya olan "No to racism", okuyucular tarafından da merak ediliyor... Peki, no to racism ne demek? ne anlama geliyor? İşte UEFA'nın kampanyası 'no to racism' ve PSG-Başakşehir maçında yaşananlar...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:39
No to racism ne demek? No to racism Türkçe ne anlama geliyor? İşte UEFA'nın kampanyası 'no to racism' ve PSG-Başakşehir maçında yaşananlar...

Devler Ligi'nde geceye damga vuran - maçı, 4. hakemin ırkçı söylemleri nedeniyle yarıda kalmıştı. tarafından bugüne ertelenen mücadele, dünya basınının da gündeminde... Yaşanan olay sonrası birçok ünlü sporcu, antrenör ve kulüp ırkçılığa karşı tepki paylaşımı yaparak Başakşehir yardımcı antrenörü 'ya destek oldu.

hesaplarından, hakemin ırkçı söylemlerini kınayanlar "" etiketi kullandı. No to racism, UEFA'nın 2008 yılında başlattığı ve ırkçılığa karşı sıfır tolerans sloganıyla yola çıkan bir kampanyanın adı. 'de "Irkçılığa hayır" anlamına gelen söz öbeği, 2008'den bu yana özellikle futbolda olmak üzere sporda sık sık dile getiriliyor.

Dün yaşananlar sonrası sporcular, antrenörler ve kulüpler de bu sloganı kullanarak ırkçılık karşıtı bir duruş sergilediler.

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